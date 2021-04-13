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Общество13 апреля 2021 22:44

На складе райпо в Тверской области нашли пельмени с листериями

Проверку провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В мясных продуктах нашли бактерии

В мясных продуктах нашли бактерии

Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Россельхознадзора по Тверской области на складе РАЙПО Вышневолоцкого городского округа провело отбор проб мясной продукции.

Исследования провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории и установили, что в пельменях со свининой и говядиной из Владимирской области присуттвуют листерии - палочковые бактерии, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.