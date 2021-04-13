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Происшествия13 апреля 2021 22:33

В Вышнем Волочке Тверской области мужчина попросил позвонить и убежал с телефоном

Ущерб составил 4000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 32-летний житель Вышнего Волочка. На улице Ржевский тракт к мужчине подошел прохожий, попросил позвонить и, получив в пользование телефон, скрылся с ним. Ущерб заявитель оценил в 4 000 рублей.

На подозреваемого составили ориентировку, и вскоре он был задержан. Злоумышленником оказался 42-летний ранее судимый местный житель. Телефон он успелпродать, а деньги потратить.

Также на счету злоумышленника имеется ещё один эпизод, совершенный на территории Тверской области. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

Криминал