В Твери вытащили из коллектора "грязевого монстра" размером с трехэтажный дом

Грязевого "монстра" достали из коллектора в Твери Фото: vk.com/tvervodokanal

В Твери комунальщики устранили сильный засор на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм на улице Соминка, 65.

Причину засора специалисты ООО "Тверь Водоканал" показали на фото, которое опубликовали в официальной группе в соцсети.

На снимке - трехэтажный грязевой "монстр", которого достали из коллектора, выглядит пугающе.

– Это то, что потребители сбрасывают в канализацию: материалы из нетканого полотна, рулонные одноразовые полотенца, салфетки для оргтехники и мебели, влажные гигиенические салфетки и принадлежности, пищевые и бытовые отходы, жиры, строительный мусор, - прокомментировали в компании и напомнили жителям, что не допускается утилизация через хозяйственно-бытовую канализацию никаких твердых бытовых отходов, строительного мусора, пищевых и промышленных жиров и масел. Все это следует выбрасывать только в мусорное ведро во избежание засоров и коммунальных ЧП.