В Тверской области могут начать прививать от коронавируса на дому

Игорь Руденя провел заседание оперштаба. Фото: ПТО

13 апреля губернатор Игорь Руденя поручил областным чиновникам проработать вопрос организации вакцинации маломобильных граждан и пенсионеров на дому. Глава региона сделал это на заседании оперштаба.

Игорь Руденя отметил, что пожилые люди и инвалиды не всегда могут сами добраться до пункта вакцинации или поликлиники. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность выездов медиков домой к таким людям.

В регионе продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 91239 человек - 79,9% от общего количества доз вакцины, поступившей в регион.

Сейчас в области развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно по единому номеру «122», через МФЦ, личный кабинет на сайте госуслуг, региональный медпортал www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.