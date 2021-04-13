В Твери пункт вакцинации от коронавируса открыли в торговом центре

Теперь в регионе - 39 прививочных пунктов. Фото: ПТО

В областной столице теперь ежедневно с 13:00 до 19:00 работает кабинет прививок от коронавируса на втором этаже ТЦ "Рубин.

Ранее губернатор Игорь Руденя сообщал о планах по открытию еще 12 прививочных пунктов в преддверии лета.

Первым из них стал как раз этот пункт в ТЦ. Там организованы помещения для ожидания, есть отдельный кабинет для медосмотра перед вакцинацией.

Уколы там делают медики областной клинической больницы. Предварительная запись, для того чтобы сделать прививку в пункте, не требуется.

Как сообщает областное правительство, сейчас идет закупка медтехники для оборудования еще 11 прививочных кабинетов в тех районах региона, где их нет.

Помимо нового кабинета в торговом центре, в Верхневолжье действует продолжают работать 38 прививочных пунктов при больницах, поликлиниках и медцентрах.

Действуют также выездные прививочные медбригады.