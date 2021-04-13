В Тверской области 47,6 млн рублей выделено на обеспечение многодетных семей жильём

Многодетные малообеспеченные семьи смогут переехать в подходящее жильё. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году многодетные семьи Тверской области получат поддержку на улучшение жилищных условий: региональная казна выделяет на это 47,6 млн рублей. Улучить жилищные условия смогут 22 малообеспеченные многодетные семьи. В них воспитываются 89 несовершеннолетних детей.

Решение было принято сегодня, 13 апреля, на заседании регионального Правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Субсидии направят в двадцать муниципальных образований: Тверь, Кимры, Старицу, Ржев, посёлки Жарковский и Кашинский, округа: Вышневолоцкий, Удомельский , Андреапольский и Сандовский, а также Ржевский, Рамешковский, Лихославльский, Бологовский и Торжокский районы. Средства также направят в сельские поселения: Каблуковское и Бурашевское (Калининский район), Горицкое (Кимрский район), Великооктябрьское (Фировский район) и Паньково ( Старицкий район).

-Средства муниципальным образованиям предоставляются по результатам конкурсного отбора на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20%, - уточняет пресс-служба областного Правительства.

Кроме обозначенных выше 22 семей, на данные средства сможет улучшить жилищные условия и ещё одна тверская семья. Такое решение принял глава региона, так как после распределения средств осталась неизрасходованная сумма.