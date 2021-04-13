В Тверской области 13 апреля побит температурный рекорд 1989 года

Солнце в Твери греет совсем по-летнему Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области вторник, 13 апреля, выдался непривычно теплым. После холодной первой недели апреля в середине месяца солнышко решило компенсировать дефицит витамина "Д" и начало греть с удвоенной силой.

По данным Тверского гидрометцентра, днем воздух прогрелся до +20 градусов. На солнце припекало до +23... +24 градусов. Аналогичные температуры, по данным сайта, были отмечены 13 апреля 1989 года. Холоднее всего было в апреле 1928-го. Тогда столбик термометра опустился до -10 градусов.

Почти по-летнему тепло будет до четверга, 15 апреля. В среду обещают до +22 градусов днем, +4... +9 ночью. К выходным до +17 днем, ночью - 0... +5.

Осадков не предвидится. А значит можно в свое удовольствие наслаждаться теплом и весенним солнцем.