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Общество13 апреля 2021 18:02

В Тверской области 13 апреля побит температурный рекорд 1989 года

Днем воздух прогрелся выше +20 градусов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Солнце в Твери греет совсем по-летнему

Солнце в Твери греет совсем по-летнему

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области вторник, 13 апреля, выдался непривычно теплым. После холодной первой недели апреля в середине месяца солнышко решило компенсировать дефицит витамина "Д" и начало греть с удвоенной силой.

По данным Тверского гидрометцентра, днем воздух прогрелся до +20 градусов. На солнце припекало до +23... +24 градусов. Аналогичные температуры, по данным сайта, были отмечены 13 апреля 1989 года. Холоднее всего было в апреле 1928-го. Тогда столбик термометра опустился до -10 градусов.

Почти по-летнему тепло будет до четверга, 15 апреля. В среду обещают до +22 градусов днем, +4... +9 ночью. К выходным до +17 днем, ночью - 0... +5.

Осадков не предвидится. А значит можно в свое удовольствие наслаждаться теплом и весенним солнцем.

Воздух 13 апреля прогрелся до +23 градусов

Фото: Ольга ТРОФИМОВА