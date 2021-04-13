В Твери продолжается акция "Наши герои" Фото: администрация Твери

В Твери продолжается патриотическая акция "Наши герои". Принять участие могут все желающие, для этого нужно записать видео и рассказать истории своей семьи о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и партизанах.

Акция проводится с 2017 года. Из воспоминаний смонтирован восьмичасовой видеофильм. В День Победы и День освобождения Калинина его транслируют на городских экранах. Записи добавляются каждый год.

К видео участникам необходимо приложить отсканированный или сфотографированный портрет героя, о котором рассказывается в ролике, и прислать видеофайл на электронную почту press-slujba-tveri@yandex.ru.