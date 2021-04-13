В Твери шесть детских садов и две школы готовятся к ремонту

Ремонт в детских садах и школах начнется в июне Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери продолжается подготовка к ремонтной кампании в школах и детских садах. По информации городской администрации, по восьми объектам проведены конкурентные процедуры, идёт заключение контрактов с подрядчиками.

Так, летом 2021 года в детских садах № 31, № 129, № 141 и школе № 27 – будет отремонтирована кровля, в детском саду № 142 – групповые помещения, в детском саду № 101 – системы водоснабжения и канализации, в детском саду № 96 – внутреннее электроснабжение. В средней школе № 9 капитально отремонтируют автоматические системы пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре.

Ремонтные работы начнутся в июне за счет средств муниципального и регионального бюджетов. Не исключено, что в программу капремонта будут включены и другие учреждения.