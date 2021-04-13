В Твери запланирован ремонт на 80 участках улиц

В Твери в прошлом году работы вели на 46 объектах уличной сети, в этом должны отремонтировать не меньше 80 участков. Фото: администрация Твери

На заседании в правительстве региона рассмотрели финансирование дорожных работ в 2021 году в Твери. В целом на ремонт дорог в областной столице планируется направить около 1,6 млрд рублей.

Губернатор Игорь Руденя логично отметил,что областной центр должен быть образцом по состоянию дорог.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Твери планируется отремонтировать 70 участков 70 городских улиц общей протяжённостью 61,5 км.

Помимо этого, в программу в рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы» отремонтируют еще 10 участков.

В том числе планируется привести в порядок проезд от Краснофлотской набережной до гребной базы имени Антонины Серединой, участки Старицкого и Бурашевское шоссе, продолжить ремонт тротуаров на площади Мира, Свободном переулке, набережной реки Лазурь.

Реконструкцию Бежецкого шоссе на въезде в Тверь планируется завершить в августе 2021 года.