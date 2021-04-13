Житель Тверской области ударом ножа убил знакомого

Труп мужчины нашли на придомовой территории Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области по факту обнаружения тела 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Преступление было совершено 12 апреля 2021 года. Труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен около дома в селе Сажино Конаковского района. По версии следствия, между двумя мужчинами произошла ссора. 57-летний подозреваемый ударил знакомого ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

На место преступления выезжали следователь и криминалист СК, сотрудники полиции.

- Назначены экспертизы, изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование продолжается.