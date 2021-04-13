Следователи начали проверку по факту предоставления квартиры сироте в Торопце Тверской области

Следователи начали проверку по факту предоставления квартиры сироте Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователем Следственного комитета организована проверка по факту предоставления сироте из Торопецкого района жилого помещения.

Известно, что в феврале 2021 года администрация района проводила аукционы на приобретение пяти квартир для детей-сирот, одна из которых была куплена в старом доме и не отвечает установленным требованиям.

В связи с этим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.