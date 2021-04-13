Жителей Тверской области приглашают выйти на массовую уборку в день Всероссийского субботника

Выходи, стар и млад, на уборку! Фото: Диля Ахмадишина

Массовый Всероссийский субботник состоится в регионах страны 24 апреля, и Тверская область также примет в нём участие. Убирать мусор добровольцы будут в парках, скверах, по берегам рек и озёр. Субботники состоятся также во дворах и на территории мемориалов.

Участников Всероссийского субботника будут экологически просвещать - в этот день запланированы лекции, семинары, а также культурно-развлекательные программы, которые состоятся прямо в местах уборки.

-Активные жители региона также могут принять участие в выборе объектов для благоустройства, - сообщает также пресс-служба Правительства Тверской области.

В регионе на голосование выставлено 49 проектов из одиннадцати городов. Проголосовать можно с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе или на Госуслугах - в личном кабинете.