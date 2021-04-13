В Тверской области с фермы угнали трактор

Злоумышленник не смог воспользоваться трактором и росил его на дороге Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 62-летний житель Вышневолоцкого городского округа. Мужчина рассказал, что с территории фермы у деревни Шепелькино у него угнали трактор "Т-25".

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По горячим следам полицейские нашли трактор недалеко от фермы и вышли на след угонщика.

Им оказался ранее судимый 29-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина ехал к родственнику в деревню на автомобиле "ВАЗ", не справился с управлением и оказался в кювете. Дошел до фермы, увидел трактор и решил вытащить им свою машину, но по пути трактор заглох.

Фигурант сознался в содеянном и вернул трактор.

По ч. 1 ст. 166 УК РФ возбуждено и расследуется уголовное дело.