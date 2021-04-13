В Тверской области рыбака за незаконную ловлю ждёт штраф или срок

В Тверской области завели уголовное дело на рыбака, который ловил без разрешения. Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Калязинском районе инспектор рыбохраны совместно с полицией задержал 50-летнего рыбака, который ловил рыбу без соответствующего разрешения. Рыбачил мужчина в заливе Волги в районе посёлка Паулино.

У браконьера изъяли ледоруб, рыболовную сеть, а также 14 рыб. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель должен будет возместить ущерб от своих действий.

Санкции статьи предусматривают либо штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. Сотрудники полиции напоминают, что ответственность по этой статье УК РФ наступает с 16 лет.