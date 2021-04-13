В Твери директора и бухгалтера колледжа подозревают в присвоении 2,8 миллионов рублей

В Твери директора и бухгалтера колледжа подозревают в присвоении крупной суммы денег. Фото: Анастасия Осипова

Московский межрайонный следственный отдел Твери по материалам регионального ФСБ возбудил уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера одного из тверских колледжей. Их подозревают в присвоении крупной суммы денег.

По версии следствия, с 1 января 2018 по 1 января 2021 года руководитель учебного заведения, действуя совместно с главбухом, получал от преподавателей часть стимулирующих выплат и надбавок. Таким образом, наличкой и в безналичной форме они присвоили более двух миллионов 799 тысяч рублей. Это считается особо крупным размером.

Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и Отдела по борьбе с экономическими преступлениями тверского МВД. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства правонарушений.