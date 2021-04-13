В Тверской области открыли горячую линию по вопросам голосования за объекты благоустройства

В нашем регионе на голосование заявлено 49 проектов от 11 городов Фото: Александр ЖМУЛИН

С 26 апреля по 30 мая жители Верхневолжья (старше 14 лет) смогут выбрать проекты благоустройства городов в 2022 году. Как мы уже сообщали, в нашем регионе на голосование заявлено 49 проектов от 11 городов. Подробности об этом читайте здесь.

Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». - Создание современных общественных пространств - один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой, - считает губернатор Игорь Руденя.

Получить дополнительную информацию о голосовании теперь можно позвонив по бесплатному круглосуточному номеру Минстроя России 8 (800) 600-20-13.

Горячая линия начнет работу 19 апреля - за неделю до старта голосования на платформе za.gorodsreda.ru.

Получить консультацию также можно будет у волонтеров. В каждом регионе на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб.