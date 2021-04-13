В Твери за экстремистские призывы в интернете мужчине дали два года условно

В Тверской области мужчине дали два года условно за призывы к экстремизму. Он подал апелляционную жалобу на решение суда. Фото: Степан КАМЕНЕВ

По данным Центрального районного суда Твери, обвиняемый зарегистрировался в соцсетях и в 2017 году решил призывать к экстремизму. Его посты рассмотрела экспертиза и сделала вывод, что есть состав преступления. Подсудимый свою вину не признал.

По данным правоохранительных органов, на своей личной странице в социальных сетях тверичанин размещал материалы, которые побуждали к насилию в отношении лиц по расе, национальности, языку и профессии. Высказывания сформулированы как призывы.

На суде фигурант дела в преступлении не признался, давать показания отказался.

Смягчающие обстоятельства – частичное признание вины, положительные характеристики гражданина и первое правонарушения средней тяжести. Отягчающих обстоятельств нет.

Суд вынес приговор – два года условно с испытательным сроком два с половиной года. Также два года тверичанин не сможет администрировать сайты, форумы и группы в соцсетях.

Подсудимый подал жалобу на такое решение юридической инстанции.