В Тверской области ещё 89 человек заразились коронавирусом на 13 апреля

С начала пандемии в Тверской области выявили 38 611 случаев заражения COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области, по данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии выявили 38 611 случаев заражения COVID-19. 89 новых случаев подтверждено за последние сутки по данным на 13 апреля.

Выздоровели 36 645 человек (+95 за последние сутки).

Изолированы 1184 больных (-12).

Умерли 782 человека (+2 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12404 заболевших (+32 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2698 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2123 (+1),

Ржев – 2138 (+6),

Калининский район – 1600 (+5),

Торжок – 1584 (0),

Кимры – 1532 (+4).

Бологовский район – 1012 (+2).

Прививку от коронавируса сделали 91 239 жителей Тверской области, за последние сутки - 1445 человек.

За весь период в регионе проведено 656 934лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1818.