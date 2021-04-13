Водитель "Лады" пострадал на дороге в Кимрском районе Тверской области

В ДТП пострадал 35-летний мужчина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Авария произошла утром, 13 апреля, на 10-м км автодороги Кимры-Клетино-Дубна в Кимрском районе Тверской области.
На участке, по информации региональной Госавтоинспекции, произошло столкновение автомобилей "Рено Меган" и "Лада Гранта".
В ДТП пострадал 35-летний водитель "Лады". Угрозы жизни нет. Оба водителя трезвые.
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