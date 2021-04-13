Минтранс и Дорфонд Тверской области обязали отремонтировать дорогу в Лесном районе

Дорогу отремонтируют по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"

Прокуратурой Лесного района в Центральный районный суд Твери направлено административное исковое заявление к Министерству транспорта Тверской области, Дирекции территориального дорожного фонда, Торжокскому ДРСУ, Лесному ДРСУ о возложении обязанности по приведению дороги первого класса Вышний-Волочек – Бежецк – Сонково – Лесное – Пестово в соответствие с требованиями ГОСТ.

Требования прокурора судом удовлетворены. Бездействие регионального Минтранса и Дорфонда по проведению ямочного ремонта на отдельных участках дороги признано незаконным. На ведомство возложена обязанность обеспечить и проконтролировать организацию работ по ремонту.

Решение суда в законную силу не вступило.