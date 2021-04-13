В Тверской области нетрезвый водитель Renault Logan опрокинулся в кювет. Он был без прав и не пристёгнут. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

12 апреля в 20:50 на 11 километре трассы «Лихославль – Первитино» 43-летний пьяный водитель Renault Logan разогнался на прямом участке дороги, не справился с управлением и свалился в правый кювет. При этом, как сообщают в областной Госавтоинспекции, мужчина был лишён водительских прав.

В аварии пострадали водитель и пассажир, которые были в Renault. Оба не пристегнулись ремнями безопасности. С травмами их госпитализировали.

В региональном ГИБДД напоминают, что сообщать о нетрезвых водителях на дорогах необходимо по телефонам 02, 102 и 112.