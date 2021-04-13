Молодую девушку в Тверской области обманул "продавец" смартфона

Девушка доверилась мошеннику и лишилась денег Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 21-летняя жительница Осташковского городского округа. Девушка рассказала, что в соцсети увидела объявление о продаже смартфона, связалась с "продавцом" и перевела ему аванс 10 000 рублей.

После перевода денег продавец перестал выходить на связь, а позднее удалил свою страницу, и потерпевшая обратилась в полицию. По данному сигналу следственно-оперативная группа опросила потерпевшую и направила запрос в банк. Удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям в Тверской области.