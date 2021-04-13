Минприроды Тверской области начало проверку по факту убийства уток в Кимрах

по факту убийства уток проводится проверка Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"

По факту гибели уток в Кимрах Тверской области Минприрды начало проверку. Сотрудники подведомственного учреждения осмотрели территорию.

Напомним, 11 апреля в местном кимрском сообществе появились жуткие фотографии убитых и обезглавленных птиц. На берегу жители заметили несколько отрезанных голов и птичий пух. Ни тушек, ни других уток поблизости не было.

- В настоящее время ведется проверка, а также проводится работа по установлению лиц причастных к нарушению, - сообщили в Минприроды и призвали охотников строго соблюдать Правила охоты и не допускать фактов браконьерства.

Отметим, что с 1 апреля открыта охота на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток, продолжительностью – 30 календарных дней.