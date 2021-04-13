Дачный дом и три нежилых строения сгорели в Тверской области

Спасатели МЧС тушили пожар в деревне Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в деревне Залесье Осташковского городского округа поступило в ГУ МЧС России по Тверской области днем, 12 апреля.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей №86, №44, №45, №13, №49, №36, оперативная группа Осташковского ПСГ.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание произошло в дачном доме и трех нежилых домах. Все строения с печным отоплением, электрофицированы.

- В результате пожара огнем строения уничтожены полностью. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В 21:32 объявлена полная ликвидация пожара. Пострадавших нет.