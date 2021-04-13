В Тверской области определили дату начала суда над «чёрными риелторами»

В Тверской области 20 апреля начнут судить «чёрных риелторов». Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском областном суде начнутся слушания по делу двух жителей Ярославской области, входивших в банду «чёрных риелторов». Совершили преступления они на территории Тверского и Ярославского регионов. Третьего участника преступной группы будут судить отдельно.

Как выяснили следователи, осень 2019 года трое жителей Ярославской области утопили в реке Нерль в Калязинском районе свою знакомую, у которой были две квартиры в Ярославле. После этого они сожгли заживо мужа убитой, чтобы её никто не искал. Затем злоумышленники переписали на своего товарища жилплощадь в Ярославле.

51-летняя участница преступной группы согласилась сотрудничать со следствием и признала свою вину. Её дело направили в Калязинский районный суд, чтобы рассмотреть в особом порядке.