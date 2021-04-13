В Тверской области восемь женщин ушли в монастырь

В Тверской области восемь женщин ушли в монахини. Фото: сайт Тверской епархии.

9 апреля после вечернего богослужения в Вознесенском Оршином женском монастыре совершили постриги. Благословение дал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Постриг совершил секретарь Тверской епархии, настоятель Николаевского Малицкого мужского монастыря игумен Борис (Тулупов).

Три сестры, постриженные в малую схиму, были названы в честь Архангелов Гавриила и Рафаила, а также преподобного Макария Калязинского. Назначили небесных покровителей для пяти инокинь. Также благословение на ношение подрясников получили послушницы Ольга и Мария.

На постриге присутствовала настоятельница тверского Свято-Екатерининского монастыря игумения Иулиания (Ритониеми).

После пострига игумен Борис поздравил новопостриженных и обратился ко всем со словом наставления.