В тройном ДТП в центре Твери получил травмы 23-летний водитель

В тройном ДТП в центре Твери получил травмы молодой водитель. Фото: группа в ВК/ Подслушано у эвакуаторов Тверь и Тверская обл.

В Твери на Смоленском переулке, в районе дома №3, столкнулись три автомобиля. 25-летний водитель Toyota Camry врезался в ВАЗ-2112, которая остановилась, чтобы повернуть налево. После это «двенадцатая» столкнулась со встречным Chery. Пострадал 23-летний водитель ВАЗа.

У мужчины подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб колена. Ему оказывают помощь врачи.

Все водители были за рулём трезвыми.