В Тверской области запланировано отремонтировать более 380 км дорог

Всего этом году планируется привести в порядок 381 километр автотрасс. Фото: ПТО

12 апреля губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам предстоящей ремонтной кампании на автодорогах Верхневолжья. Работы будет вестись, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Всего этом году планируется привести в порядок 381 километр автотрасс.

Среди них - Тверь–Бежецк–Весьегонск–Устюжна, Осташков–Селижарово–Ржев, «Москва-Рига»–Андреаполь–Пено–Хитино, Рамешки–Максатиха, Бежецк–Кесова Гора–Кашин, Торжок–Осташков, Осташков–Волговерховье, Дубна–Кимры–Горицы, Торжок–Высокое–Берново–Старица и другие.

Ремонт части из них продолжится и в 2022 году.

Также на совещании обсуждался вопрос ремонта подъездных дорог, ведущих к больницам. За три года планируется привести в порядок подъезды к 34 клиникам.

В число приоритетных направлений ремонта вошли и дороги в городах Кашин и Калязин. Те самые, по которым будут ходить и ездить православные граждане во время празднования 500-летия обретения мощей преподобного Макария Калязинского.