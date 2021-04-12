В дорфонде Тверской области подвели итоги зимнего содержания автодорог региона. Фото: администрация Твери

711 единиц спецтехники и 1963 дорожных рабочих были задействованы в содержании дорог Тверской области в прошедший зимний период. В Дирекции территориального дорожного фонда региона подвели итоги этой работы.

В рамках госконтрактов, заключенных с дорфондом, за содержание региональных автотрасс этой зимой отвечали восемью подрядчиков: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс» и ООО «Бежецкая дорожная компания».

За сезон в среднем одной подрядной организацией выполнено 49,8 циклов очистки дорог от снега и 65 циклов противогололедной обработки. Для обслуживания автодорог было закуплено 35,5 тыс. тонн соли. За этот сезон израсходовано 181,3 тыс. кубических метров песчано-соляной смеси.

По поручению губернатора Игоря Рудени в регионе были разработаны стандарты содержания дорог.

В данный момент служба дорожного фонда в круглосуточном режиме отслеживает ситуацию на автодорогах региона. О затруднениях движения транспорта можно сообщать по телефонам 34-56-54 и 8-910-649-84-56.