ФК «Тверь» одержал третью победу подряд

ФК «Тверь» выиграл третий матч подряд. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

Игроки ФК «Тверь» сдержали своё обещание, футбол в День космонавтики получился «космическим». Тверичане выиграли у ФК «Муром» 4:1, в матче отличились Юрий Петровский, Ярослав Ивакин, Алексей Курзенев и Кирилл Ушатов. Встреча проходила на стадионе «Юность» в Твери.

Трансляция матча шла также на официальном ютуб-канале ФК «Тверь». Видео с комментариями Дмитрия Герасимова доступно в записи.

Напомним, 1 апреля ФК «Тверь» выиграл у владимирского «Торпедо» со счётом 2:0. 6 апреля – у ФК «Родина» со счётом 0:1.