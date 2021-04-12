В Тверской области 89 человек заразились коронавирусом 12 апреля

В Тверской области коронавирусом заразились еще 89 человек Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 38522 случая заражения COVID-19. 89 человек заболели на утро 12 апреля.

Выздоровели 36550 человек (+100 за последние сутки).

Изолированы 1196 больных (-12).

Умерли 780 человек (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12372 заболевших (+38 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2694 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2122 (+4),

Ржев – 2132 (+12),

Калининский район – 1595 (+6),

Торжок – 1584 (0),

Кимры – 1528 (+2).

Бологовский район – 1010 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 89 809 жителей Тверской области, за последние сутки - 328 человек.

За весь период в регионе проведено 655 116 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 483.