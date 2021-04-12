В Твери пожарные тушили горящий асфальтоукладчик

На бульваре Цанова сгорел асфальтоукладчик Фото: ТИА (скрин видео)

ЧП произошло вечером, 12 апреля, на бульваре Цанова в Твери. Во время дорожных работ на проезжей части на ходу загорелся асфальтоукладчик.

На место прибыли спасатели МЧС. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

На время из-за пожара было перекрыто движение автомобилей. По предварительной информации, водитель успел выйти и травм не получил.

Видео происшествия опубликовало ТИА. Дальнейшая информация уточняется.