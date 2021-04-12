Фасад и кровлю здания Аваевской богадельни в Твери отремонтируют к концу лета 2021 года

Здание Аваевской богадельни - объект культурного наследия регионального значения. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Твери началась реставрация здания Аваевской богадельни, что на улице Крылова, 20. Собственник приступил к ремонту и восстановлению исторического облика примечательного двухэтажного дома с башенкой.

Здание, в котором на деньги купца и благотворителя Василия Аваева долгое время работала богадельня для престарелых, сирот и инвалидов, - объект культурного наследия регионального значения. За сходство со знаменитым замком на побережье Крыма его часто именуют "тверским Ласточкиным гнездом". Хотя здание богадельни появилось более, чем на 40 лет раньше, чем крымская достопримечательность. "Тверское Ласточкино гнездо" ведёт свою историю с конца 1870-х.

О ходе восстановительных работ сообщает региональное Министерство по обеспечению контрольных функций, которое следит за ремонтом здания. По информации Минконтроля, работы по реставрации фасада и восстановлению кровли собственник должен завершить в августе 2021 года. Отмечается также, что министерство оказывает собственнику содействие в сокращении сроков прохождения различных административных процедур.