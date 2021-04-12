Занятых в малом и среднем бизнесе в Тверской области за год стало меньше на 9%

С коронакризисом справились не все. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Тверская область заняла 30-е место в рейтинге российских регионов по вовлечённости населения в бизнес. Доля работников предприятий малого и среднего бизнеса в общем количестве рабочей силы у нас составила 14,8% (исследовались данные за январь-сентябрь 2020 года).

Исследование провело агентство "РИА-Рейтинг". Аналитики пришли к выводу, что негативное влияние пандемии отразилось на малом и среднем бизнесе в первую очередь сокращением числа занятых в этом бизнесе. Что не удивительно - с кризисом справились не все, малые предприятия закрывались, другие - сокращали работников. Однако в региональном разрезе картина неоднородная.

Так в Тверской области число занятых в малом и среднем бизнесе сократилось на 9%. А в Санкт-Петербурге, напротив, выросло на 3%. Северная столица - лидер рейтинга (24% занятых в МСП). Вторая и третья строчка - за Новосибирской и Калининградской областями (23,9% и 23,5% соответственно). Аутсайдеры - Ингушетия (1,7%), Тыва (2,8%) и Чеченская республика (3,6%).

В среднем по стране сегодня на долю работников МСП приходится 15,1% от всей численности рабочей силы.

Что до соседних с нами регионов, то все они (за исключением Новгородской области), заняли позиции выше, чем Тверская область:

Псковская область - 11 место (17%)

Смоленская область - 12 место (16,4%)

Вологодская область - 13 место (16,3%)

Ярославская область - 20 место (15,7%)

Московская область - 21 место (15,7%)

Тверская область - 30 место (14,8%)

Новгородская область - 58 место (11,4%)