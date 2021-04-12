56 пьяных водителей остановили на дорогах Тверской области в выходные

На нарушителей составлены административные материалы Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные, с 9 по 11 апреля, Госавтоинспекция Тверской области провела профилактический рейд "Контроль трезвости". За время мероприятия в области было остановлено 56 водителей с признаками опьянения, 17 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в ведомстве и напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения (впервые) наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Граждан призывают сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам: 02, 102 или 112.