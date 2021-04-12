В Тверской области вертолет не дождался пациента, потому что "скорая" увязла в грязи

Футбольные блельщики полтора часа выталкивали из грязи "скорую помощь" Фото: vk.com/volochek69

10 апреля во время товарищеского матча между футбольными командами Вышнего Волочка и Удомли на стадион "Авангард" в Вышнем Волочке для доставки тяжелобольного пациента в Тверь приземлился вертолет санавиации.

- Вертолет привез жизненно необходимое оборудование для транспортировки больного, местная скорая помощь должна была забрать оборудование, доставить его в ЦРБ, где больного переключат со стационарного оборудования на аппаратуру для транспортировки, но всё пошло не по плану, машина скорой помощи застряла на подьезде к вертолету, - сообщили очевидцы в группе "Вышний Волочек - говорим и показываем".

На помощь пришли болещики, которые приехали поддержать команды. Общими усилиями "скорую" вытолкали из грязи, перегрузили оборудование, но на обратном пути машина снова увязла в жидкой грязи. И "просидела" так полтора часа.

Вертолет санавиации дожидаться пациента уже не мог и вернулся с санитарного задания без больного.

Пописчики под постом сообщают, что вечером того же дня в Вышний Волочек прилетал еще один вертолет, и ситуация со "скорой" повторилась - машину снова пришлось выталкивать из грязевого месива. Удалось ли забрать пациента в Тверь, не уточняется.