В Осташкове Тверской области сточные воды сбрасывали на почву

Сточные воды сбрасывали на почву Фото: Аца КОШТЭ

В Тверской области сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии установлен факт сброса сточных вод на почву с очистных сооружений в деревне Заречье, Осташковского городского округа.

В результате лабораторных исследований выявлено, что содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах превышало нормативы. В отношении арендатора локальных очистных сооружений проведено административное расследование. Общество и его руководитель признаны виновными и оштрафованы. Нарушителю, по решению Арбитражного суда, также придется возместить причиненный вред.

В настоящее время сброс загрязненных сточных вод на почву прекращен.