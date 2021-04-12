В Осташкове Тверской области сточные воды сбрасывали на почву

Сточные воды сбрасывали на почву
Фото: Аца КОШТЭ
В Тверской области сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии установлен факт сброса сточных вод на почву с очистных сооружений в деревне Заречье, Осташковского городского округа.
В результате лабораторных исследований выявлено, что содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах превышало нормативы. В отношении арендатора локальных очистных сооружений проведено административное расследование. Общество и его руководитель признаны виновными и оштрафованы. Нарушителю, по решению Арбитражного суда, также придется возместить причиненный вред.
В настоящее время сброс загрязненных сточных вод на почву прекращен.