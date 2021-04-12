На субботнике жители Твери собрали 200 кубометров мусора

Во время субботника жители убрали 15 территорий Фото: администрация Твери

В субботу, 10 апреля, жители, работники предприятий и организаций Твери вышли на первый в этом сезоне массовый субботник.

Убрать предстояло 15 территорий. В частности, в Пролетарском районе работы по уборке осуществлялись на Старицком шоссе, улице Республиканской и проспекте Николая Корыткова. В Заволжье убирали улицы Хромова, Луначарского и зеленую зону в районе улицы Дачной. В центре привели в порядок территории вдоль улицы 1-й Головинский вал (от проспекта Калинина до улицы 2-я Пухальская); территорию между домами № 5 и № 35 и вдоль домов №№ 14 и 22 на Садовом переулке; улицу Фадеева вдоль домов №№ 8 и 10, улицу А. Попова; улицу Желябова до р. Лазурь, улицы Трехсвятскую и Новоторжскую.

Со всех территорий в общей сложности участники субботника собрали 200 кубометров мусора.

Следующий массовый субботник состоится 17 апреля.