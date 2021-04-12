В Тверской области кадастрового инженера оштрафовали на 15 000 рублей

Кадастровый инженер оштрафован на 15 000 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Удомельской межрайонной прокуратурой в ходе проверки информации от Управления Росреестра по Тверской области выявлены нарушения требований земельного и водного законодательства, которые допустил кадастровый инженер.

Надзорным ведомством установлено, что кадастровым инженером были внесены заведомо ложные сведения в межевой план земельного участка.

Постановлением мирового судьи кадастровый инженер привлечен к административной ответственности и оштрафован на 15 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.