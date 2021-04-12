Сожитель обокрал женщину в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 50-летняя жительница Вышнего Волочка. Женщина пояснила, что из её квартиры похитили имущество стоимостью 7000 рублей.

По данному сигналу выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний сожитель потерпевшей.

Пока спутница находилась на работе, мужчина похитил из квартиры шуруповёрт, ботинки, спортивную куртку, а также металлический карниз и сбыл имущество знакомым.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.