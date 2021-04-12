Мужчина умер во время пожара в Бологовском районе Тверской области

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины во время пожара в Бологовском районе.

ЧП произошло 10 апреля в частном доме в деревне Поречье.

- С целью установления точных причин возгорания и гибели человека назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.