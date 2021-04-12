В Тверской области муж убил жену ножом в сердце

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Кашина. Мужчина обвиняется в убийстве жены.

Преступление было совершено 11 января 2021 года в квартире, расположенной по улице Ленина города Кашина. Супруги вместе выпивали начали ссориться. Тогда мужчина взял нож и ударил жену прямо в сердце. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.