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Происшествия12 апреля 2021 11:13

В Тверской области муж убил жену ножом в сердце

И предстанет перед судом
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Кашина. Мужчина обвиняется в убийстве жены.

Преступление было совершено 11 января 2021 года в квартире, расположенной по улице Ленина города Кашина. Супруги вместе выпивали начали ссориться. Тогда мужчина взял нож и ударил жену прямо в сердце. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Криминал