В Тверской области муж убил жену ножом в сердце

Уголовное дело направлено в суд
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
В Тверской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Кашина. Мужчина обвиняется в убийстве жены.
Преступление было совершено 11 января 2021 года в квартире, расположенной по улице Ленина города Кашина. Супруги вместе выпивали начали ссориться. Тогда мужчина взял нож и ударил жену прямо в сердце. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.