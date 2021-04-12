Жители поселений в Тверской области пожаловались в прокуратуру на плохие дороги

Жители поселений пожаловались на плохие дороги
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В прокуратуру Торопецкого района пожаловались жители Подгородненского, Поженского, Плоскошского сельских поселений. Прокуратура провела проверку и установила, что автомобильные дороги общего пользования: 1 класса «Москва-Рига»-Торопец-Плоскошь, 2 класса «Холм-Мохово-Большое Ельно»-Самохвалово-Языковщина-Плоскошь и «Пожня-Наговье-Бологово» не отвечают предъявляемым требованиям ГОСТ.
Прокуратура района обратилась с административным исковым заявлением в Центральный районный суд Твери.
Решением суда требования прокурора удовлетворены на минтрант Тверской области и дорожный фонд возложена обязанность привести дороги в порядок.
Решение суда в законную силу не вступило.