Жители поселений в Тверской области пожаловались в прокуратуру на плохие дороги

Жители поселений пожаловались на плохие дороги Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В прокуратуру Торопецкого района пожаловались жители Подгородненского, Поженского, Плоскошского сельских поселений. Прокуратура провела проверку и установила, что автомобильные дороги общего пользования: 1 класса «Москва-Рига»-Торопец-Плоскошь, 2 класса «Холм-Мохово-Большое Ельно»-Самохвалово-Языковщина-Плоскошь и «Пожня-Наговье-Бологово» не отвечают предъявляемым требованиям ГОСТ.

Прокуратура района обратилась с административным исковым заявлением в Центральный районный суд Твери.

Решением суда требования прокурора удовлетворены на минтрант Тверской области и дорожный фонд возложена обязанность привести дороги в порядок.

Решение суда в законную силу не вступило.