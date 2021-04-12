В Тверской области пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме

Женщина погибла при пожаре в жилом доме Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту гибели женщины 1957 года рождения при пожаре. ЧП произошло ночью, 11 апреля, в жилом доме в деревне Обросово Молоковского района.

На место выезжали следователь СК и эксперт МВД.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза по телу погибшей и пожарно-техническая судебная экспертиза, - сообщает пресс-служба регионального СКР.

Устанавливается обстоятельства произошедшег и причины пожара. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.