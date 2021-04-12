В Тверской области в Кимрах на берегу реки кто-то убил уток

В Тверской области в Кимрах на берегу реки неизвестные перебили уток. Фото: группа в ВК/Подслушано Кимры.

Жуткие фотографии появились в сообществе «Подслушано Кимры» в социальных сетях. Житель Кимр указал, что утки прилетели на берег реки Кимрка 8 апреля. А 11 апреля птиц кто-то перебил.

На траве валялись только перья и части тушек.

– Вчера (10 апреля) они были ещё живые. Теперь валяются головы и пух. И ни одной утки на воде. Я не знаю куда с этим обращаться. И будет ли вообще у нас кто-то этим заниматься, – написали в посте в соцсетях.

Автор «крика души» также сомневается, что утки прилетят на берег реки снова после такого насилия. Сообщение вызвало резонанс среди пользователей социальных сетей.