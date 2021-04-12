Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем космонавтики Фото: ПТО

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, наша страна открыла человечеству путь в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и совершил первый в мире орбитальный облёт планеты Земля. Полёт продлился 108 минут.

12 апреля стало Международным днем полета человека в космос.

С праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Мы гордимся настоящими героями – первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, совершившим первый выход в открытый космос Алексеем Леоновым, всеми нашими соотечественниками, покорившими внеземное пространство. Благодаря мужеству, смелости, таланту и патриотизму космонавтов, испытателей, ученых, конструкторов, инженеров, мастеров и рабочих наша страна на протяжении многих десятилетий является лидером в освоении космоса, - отметил глава региона.

В Удомле Тверской области родился дважды Герой Советского Союза Олег Макаров, совершивший три полета в космос.

Игорь Руденя пожелал всем, кто сегодня отмечает праздник, здоровья, счастья, благополучия и новых свершений.