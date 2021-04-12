ФК «Тверь» обещает болельщикам «космический футбол» в День космонавтики

Тренировка ФК «Тверь» перед матчем с ФК «Муром». Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

Матч с ФК «Муром» пройдёт на стадионе «Юность» в Твери. На сегодняшний день ФК «Тверь» находится на третьей позиции в турнирной таблице. У тверских футболистов в запасе 34 очка.

Билеты на «космический» футбол ещё можно приобрести онлайн. Прямая трансляция будет доступна на официальном ютуб-канале ФК «Тверь».

Игра начнётся в 16:00.

Напомним, 6 апреля ФК «Тверь» выиграл у ФК «Родина» 1:0, а 1 апреля тверской клуб обыграл ФК «Торпедо» из Владимира со счётом 2:0.