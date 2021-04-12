В Твери работы по благоустройству на Лазури могут привести к экологической катастрофе

В Твери работы по благоустройству на Лазури могут привести к уничтожению популяции чаек. Фото: Вадим Черкасов

Информация о том, что работы по благоустройству на берегах Лазури приведут к уничтожению популяции чаек, появилась в группе «Птицы Тверской области» в соцсетях. Опасения высказал орнитолог Дмитрий Кошелев. Он написал комментарий под постом об изучении фауны этой местности.

– К сожалению, наш «Лазурный берег» в эти дни как никогда близок к уничтожению: <…> расчищается русло и уничтожается околоводная растительность. А между тем озерные чайки уже приступили к постройке гнезд! Такой вот экологический вандализм... – высказался орнитолог-любитель Дмитрий Кошелев.

Неравнодушные жители обратились в тверские СМИ и региональную Общественную палату.

В тоже время на берегах Лазури проходит биоблиц «Тверская весна»-2021». Т.е. короткое знакомство с разнообразием сообщества птиц в акватории этой реки.