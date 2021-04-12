Весеннее обострение: в Твери полицейские получают сообщения об инопланетянах и «лучах смерти»

В Тверской области полицейские регулярно получают сообщения об инопланетянах и «лучах смерти». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном МВД рассказали, что ежедневно им приходится сталкиваться не только с заявлениями о преступлениях и заниматься не только раскрытием настоящих дел. Не иссякает поток сообщений о том, что людей похищают НЛО, или что соседи травят их «лучами смерти». На каждое обращение сотрудники правоохранительных органов обязаны отреагировать.

В полиции напомнили, что за ложное сообщение о преступлении, т.е. донос, предусмотрена ответственность по уголовной статье – до шести лет лишения свободы. И не важно, как донесли – устно, письменно, анонимно или под псевдонимом.

Если ложную информацию сообщили третьим лицам или в СМИ это другая статья уголовного кодекса – клевета.

Если гражданину ответили на его запрос в полицию, но он продолжает посылать такие же письма, с ним прекращают переписку. О чём также сообщают в письме.

Если есть информация о преступлении, нужно обращаться в полицию незамедлительно, но идея проучить кого-то таким способом закончится плачевно. Начнётся судебное разбирательство, и тот, кто написал кляузу будет наказан.